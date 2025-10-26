Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una hembra de oso pardo tras ser atropellada por un vehículo en Villablino (León)

El suceso no dejó daños personales

Agentes medioambientales.

Agentes medioambientales. / LOZ

Europa Press

León

Una hembra de oso pardo ha muerto tras haber sido atropellada por un vehículo tipo 4x4 en la CL-631 a su paso por la localidad de Rabanal de Abajo, pedanía perteneciente al municipio de Villablino, en la provincia de León, según han confirmado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del sábado y tras el accidente se personaron en el lugar agentes medioambientales y de la patrulla oso que confirmaron la muerte del animal, si bien el suceso no dejó daños personales.

El cuerpo de la hembra de oso pardo se ha trasladado a León para realizar la necropsia tras este accidente registrado en una zona de alta densidad de osos.

