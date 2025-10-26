Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castilla y León registra tres de las diez temperaturas más bajas de España de esta noche

La estación de Aguilar de Campoo (Palencia) ha registrado -1,0 grados y las de Villablino y Lagunas de Somoza (León), han alcanzado los -0,8 y -0,5 grados.

Planta helada por el frío, en una imagen de archivo.

Planta helada por el frío, en una imagen de archivo. / César Sánchez - Ical

Europa Press

Valladolid

Castilla y León ha registrado en las primeras horas de este domingo, 26 de octubre, tres de las diez temperaturas más bajas de España que ha encabezado la estación de Astún (Huesca), donde se han registrado -3,7 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, en Castilla y León la estación de Aguilar de Campoo (Palencia) ha registrado -1,0 grados y las de Villablino y Lagunas de Somoza, en la provincia de León, han alcanzado los -0,8 y -0,5 grados, respectivamente.

