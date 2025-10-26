Castilla y León registra tres de las diez temperaturas más bajas de España de esta noche
La estación de Aguilar de Campoo (Palencia) ha registrado -1,0 grados y las de Villablino y Lagunas de Somoza (León), han alcanzado los -0,8 y -0,5 grados.
Europa Press
Valladolid
Castilla y León ha registrado en las primeras horas de este domingo, 26 de octubre, tres de las diez temperaturas más bajas de España que ha encabezado la estación de Astún (Huesca), donde se han registrado -3,7 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Así, en Castilla y León la estación de Aguilar de Campoo (Palencia) ha registrado -1,0 grados y las de Villablino y Lagunas de Somoza, en la provincia de León, han alcanzado los -0,8 y -0,5 grados, respectivamente.
