Arde una vivienda de dos plantas en Valdería de Torío (León) tras un incendio que se originó en la cochera

Una vivienda de dos plantas ardió en la tarde noche de este sábado en Valdería de Torío (León), tras un incendio que se originó en la cochera, donde había un vehículo, una empacadora, estufa de leña y calefacción de gasoil con el depósito, según informaron a Ical los Bomberos de León.

El aviso entró sobre las 20 horas a través del centro coordinador de emergencias, para el que se requería una dotación del parque municipal de León para intervenir en un incendio en una vivienda en esta localidad, situada a 30 minutos del parque.

A la llegada estaba la vivienda envuelta en llamas con importante carga térmica y produciéndose explosiones. Una vez controlado se produjo el derrumbe del forjado del primer piso, aunque sin lamentar daños personales. Participaron en la extinción dos vehículos autobombas, un vehículo escalera y nueve efectivos.