AEMET prevé episodios de niebla nocturna en la mayoría de provincias de Castilla y León durante la próxima noche

Aunque el mes de octubre comenzó caluroso y seco, poniendo en serio peligro los récords de estos aspectos que se habían marcado en años precedentes, el último tercio del mes ha dado la vuelta a la meteorología como si de un calcetín se tratara. Desde que el pasado día 20 cayeran las primeras gotas sobre Zamora, la capital no se ha librado de la lluvia en toda la semana, con mayor o menor cantidad de precipitaciones en función del día. Una tónica que, según la AEMET, se debería mantener en toda Castilla y León durante la próxima semana, con un tiempo cambiante que pone también bajo amenaza al Día de Todos los Santos.

Previsión de AEMET para la próxima noche en Castilla y León / AEMET

De cara a este lunes, se espera una noche fría en toda la Comunidad, con algunos termómetros en Burgos o Segovia marcando incluso temperaturas bajo cero y con la niebla de invitada en todas las provincias, incluida Zamora. Durante el día, las máximas oscilarán entre los 15ºC y los 18ºC en función de la provincia, aunque con cielos despejados en la mayoría de los lugares de Castilla y León. Una calma meteorológica a la que se le dirá adiós con las primas horas de luz del martes, cuando la probabilidad de precipitación vaya en aumento desde las provincias más orientales (Zamora, León y Salamanca) hasta ocupar toda la Comunidad a última hora del 28 de octubre.

Durante las siguientes jornadas, al menos hasta el viernes 31 de octubre, la posibilidad de lluvias no bajará del 50% en prácticamente ningún punto de Castilla y León, por lo que será conveniente tener a mano paraguas y chubasqueros. En cuanto a la festividad de Todos los Santos, especialmente relevante para los familiares que quieren depositar flores en recuerdo a sus difuntos, la previsión es diversa. Mientras que en el este autonómico (Burgos, Soria Valladolid y Palencia) el riesgo de lluvia se sitúa por debajo del 40%, en el resto de las provincias es raro ver algún lugar en el que se baje del 60% de probabilidades.

Previsión meteorológica para los próximos días en Zamora / AEMET

Temperaturas

El lado positivo de esta nueva semana, que se prevé pasada por agua, llega desde el lado de las temperaturas... al menos a partir del miércoles. Salvo en las zonas más montañosas de Castilla y León, no se esperan que las mínimas sean especialmente bajas , mientras que las máximas serán plácidas para estar ya inmersos en pleno otoño. Tomando la ciudad de Zamora como ejemplo, las mínimas se sitúan entre los 9 y los 10 grados, mientras que el termómetro podría subir hasta los 18ºC en las horas centrales de algunas jornadas. En cuanto al festivo y solemne inicio de noviembre, 'la perla del Duero' espera una agradable temperatura entre los 15º C de mínima y los 20º C de máxima.