Fernando Franco se sumerge en las turbias aguas del rencor y el deseo con "Subsuelo"

Después de haber presentado mundialmente sus tres primeros largometrajes como director en el Festival de San Sebastián, el director y montador sevillano Fernando Franco se sumó hoy por primera vez a la competición de la Sección Oficial de la Semana Internacional de Cine de Valladolid con "Subsuelo", su nuevo trabajo. La película, que adapta a la gran pantalla la oscura novela homónima del escritor argentino Marcelo Luján, explora los rincones más turbios de la psique humana a través de la compleja relación entre dos hermanos mellizos a punto de alcanzar la mayoría de edad, que esconden un tormentoso secreto.

Incómoda historia

Los debutantes Julia Martínez y Diego Garisa soportan sobre sus hombros el peso de esa incómoda historia, que bucea en torno a cuestiones tan delicadas como la culpa, el rencor, el deseo, la manipulación, la mentira o el abuso. El cineasta, que atesora un Goya al mejor director novel por "La herida", su debut, y otras diez nominaciones a esos premios (siete de ellas como montador, dos como productor y una más como guionista), explicó en el estreno mundial del filme en Valladolid que la novela de Luján cayó en sus manos en pleno confinamiento, y le cautivó con su planteamiento de thriller para abordar “temas de los que no se habla demasiado”.

Tensión

A lo largo del metraje, el espectador se enfrenta a una tensión que va in crescendo de la mano de las tensas notas musicales de Mursego, que con su composición acompaña el torbellino emocional al que se ve empujada Eva, la auténtica protagonista. Con una narración tan fragmentada como la frágil mente de Eva, en el reparto aparece también el abulense Nacho Sánchez, dando vida a la única posible vía de redención de la joven, como su “tabla de salvación”, en palabras del director, en alusión a uno de los personajes que más se distancian de la novela original.

En la rueda de prensa posterior al estreno, Fernando Franco señaló que llevaba un tiempo con la idea de afrontar su primer thriller como director, y fue al leer esa novela cuando se combinó ese anhelo con lo mucho que le interesó cómo hablaba de la fmailia ese libro. “Había algo de reto en intentar adaptarla, porque su tratamiento del tiempo es muy complejo, con un narrador omnisciente que mezcla tiempos constantemente, así que nos pusimos a ello. Lo primero fue poner orden lineal en lo que cuenta la novela, y a partir de ahí decidir cómo trasladar esa desestructuración a la pantalla”, explicó.