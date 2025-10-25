Detenido en Valladolid un fugitivo condenado por violar a una menor en Moldavia
El hombre presentó a los agentes una documentación falsa para ocultar su verdadera identidad
Efe
La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre sobre el que pesaba una orden de detención europea tras una condena a 20 años de prisión por violar a una menor en dos ocasiones en Moldavia, han informado en nota de prensa fuentes policiales.
Agentes de Policía Nacional detectaron, mientras realizaban patrulla en labores preventivas de seguridad ciudadana, a tres hombres que por su actitud les suscitaron sospechas y, cuando los identificaron, comprobaron que sobre uno de ellos pesaba una orden europea de detención.
El hombre, que presentó a los agentes una documentación falsa para ocultar su verdadera identidad, tenía una orden de detención inmediata emitida por un juzgado de la ciudad de Drochia en Moldavia, ya que había sido condenado a 20 años de prisión por la violación de una menor en abril del 2019 y una segunda vez en noviembre de 2021, en la ciudad de Gribova, en Moldavia.
Los agentes lo detuvieron por un delito de falsedad documental y por la orden de detención europea, y el Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid decretó su ingreso en prisión inmediata.
