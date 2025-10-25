Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carlos Martínez tiende la mano al PP para negociar de forma “rigurosa y seria” los presupuestos

El secretario general del PSCyL reitera su ofrecimiento para que en Castilla y León gobierne la lista más votada

La secretaria de Organización y Acción Electoral del PSOE, Rebeca Torró; el secretario general del PSCyL, Carlos Martí­nez y el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, inauguran las Jornadas del PSOE .

La secretaria de Organización y Acción Electoral del PSOE, Rebeca Torró; el secretario general del PSCyL, Carlos Martí­nez y el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, inauguran las Jornadas del PSOE . / Campillo/Ical

Ical

León

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL) y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, tendió hoy la mano al Partido Popular para negociar de forma “rigurosa y seria” los presupuestos de la comunidad, a la vez que reiteró su ofrecimiento al PP para alcanzar un acuerdo que permita, tras los próximos comicios autonómicos, gobernar a la lista más votada.

Martínez, que esta mañana inauguró en León junto al secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, y la secretaria de Organización y Acción Electoral del PSOE, Rebeca Torró, unas jornadas bajo el título: ‘"trévete a construir el futuro", en la que se dieron cita la ministra de Inclusión, Elma Saiz, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, reconoció que el proyecto de presupuesto presentado por la Junta “no sirve”, pero argumentó que el PSCyL quiere tener unas cuentas “ para no perder ni un solo minuto cuando entremos a gobernar” tras las elecciones autonómicas de marzo.

Responsabilidad

“Vamos a volver a reiterar nuestra mano tendida al trabajo, nuestra mano tendida a la responsabilidad, nuestra mano tendida para de forma seria y rigurosa constituir una mesa de trabajo y fijar unos planteamientos claros y una estrategia de ordenación del territorio y de planificación de los servicios, de los derechos, de la movilidad y de la competitividad territorial que necesita cada una de las nueve provincias y cada una de las comarcas”, aseguró Martínez.

En este sentido, indicó que debe ser un proyecto colectivo y no de carácter provincial. Así, apuntó que la movilidad tiene que ser transversal para todas las provincias y la cobertura sanitaria “verdaderamente universal”. “Por eso hablo de rigor, por eso hablo de seriedad, por eso hablo de disposición, por eso hablo que vamos a ejercer de gobierno aun estando en oposición”, sentenció.

Laboratorio de ideas

Martínez lamentó que esta legislatura solo ha servido para evidenciar el laboratorio de ideas que conforman “la derecha y la extrema derecha, que se mimetizan hasta el extremo”, a la vez que criticó que Mañueco continúe manteniendo en la Junta a un consejero de Vox y a varios directores generales nombrados por el partido de Abascal.

En su intervención también apuntó que cada vez son más voces las que cuestionan las capacidades de Fernández Mañueco y de Núñez Feijóo y remarcó que en “cuando sale del escudo mediático que le protege en la comunidad, se queda a la intemperie y se le ven las vergüenzas”.

Además de reconocer que cada día que pasa se siente “más orgulloso” de ser secretario general del Partido Socialista y de asegurar que después de sufrir durante 38 años la “indolencia” y la “desidia” de gobiernos del PP, Castilla y León necesita un gobierno autonómico “que mire a la gente con humildad” y que sea capaz de “poner en pie a la Comunidad y de hacer visibles sus necesidades”.

Noticias relacionadas y más

Martínez cerró su intervención pidiendo unidad a todos los socialistas y propuso que a la vez que miran “al horizonte para alcanzar los grandes retos que tenemos”, trabajen “desde cerquita, desde el terruño”, pisando suelo de los 2.248 municipios de la Comunidad. “Con esa mirada de horizonte y con este trabajo en lo corto, somos absolutamente imparables”, sentenció.

TEMAS

