AEMET vuelve a colocar a Castilla y León en alerta amarilla por lluvias durante toda la tarde del sábado

Después de un mes de octubre relativamente tranquilo en cuanto a lo meteorológico, la última semana del décimo capítulo de 2025 parece que ha venido cargada de lluvias, nubosidad y un tiempo desapacible. Por ese mismo motivo, no es de extrañar que durante los últimos días y de cara a las jornadas venideras, la AEMET active con asiduidad distintas alertas para la población de Castilla y León. En el caso de este sábado, el aviso del servicio de metereología hace referencia a las lluvias, que podrían causar problemas en algunos puntos de la Comunidad debido al incesante goteo que se vive este sábado.

Para ser más precisos, la AEMET ha activado el aviso amarillo en toda la provincia de Salamanca, lo que comprende tres sub-sectores meteorológicos conocidos como 'Meseta de Salamanca', 'Sur de Salamanca' y 'Sistema Central de Salamanca'. En cualquier caso, las previsiones son idénticas para todos, lo que ha provocado esta alerta amarilla tanto por precicipitaciones acumuladas durante 12 horas como por trombas de agua puntuales. En concreto, se podrían acumular 40 litros por metro cuadrado en cualquier espacio de 12 horas entre las 08:00 y las 23:59; con momentos de peligro puntual en los que se acumulen hasta 15 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

Mapa de España con las alertas meteorológicas de este 25 de octubre / AEMET

Un octubre tranquilo

Octubre suele ser un mes fresco y lluvioso en Zamora. De hecho, la media histórica hace que sea el periodo del año en el que más litros de agua se acumulan durante cada curso. Sin embargo, el octubre de 2025 puede ser recordado precisamente por todo lo contrario, al menos según lo vivido durante los primeros 12 días del décimo mes del año. Hasta la festividad de El Pilar, la inmensa mayoría de jornadas vieron como sus termómetros se han situado por encima del promedio, incluso durante el inicio del mes y su tradicional 'veranillo de San Miguel'. Una tónica que se repetía cada noche con las temperaturas mínimas.