Detectado en Salamanca un nuevo foco de lengua azul

Ya se han confirmado casos en Burgos, Ávila, Segovia, León y Soria.

Un veterinario vacuna a una vaca contra la lengua azul.

Un veterinario vacuna a una vaca contra la lengua azul. / EL PERIÓDICO

Efe

Madrid

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, ha detectado la circulación del serotipo 8 de la lengua azul en Salamanca, Almería y Alicante y el serotipo 3 en Teruel.

Desde el pasado 1 de abril, cuando comenzó la temporada, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) han confirmado la presencia de la enfermedad en las provincias y Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Murcia, Madrid, Burgos, Ávila, Segovia, León y Soria.

Sin estatus sanitario

También en Salamanca, Zamora, Palencia, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Lleida, Valencia, Alicante y Mallorca con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.

Agricultura ha recordado que España se encuentra sin estatus sanitario al no contar en la actualidad con programa de control y erradicación, a excepción de Baleares que cuenta con programa de control y erradicación, y Canarias que tienen estatus de libre de la enfermedad.

Asimismo, el MAPA ha precisado que es "necesario" que todas las regiones comuniquen las sospechas de nuevos serotipos detectados a nivel provincial en la presente temporada y aquellos casos de especial gravedad o que tengan características no esperadas.

