Detectado en Salamanca un nuevo foco de lengua azul
Ya se han confirmado casos en Burgos, Ávila, Segovia, León y Soria.
Efe
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, ha detectado la circulación del serotipo 8 de la lengua azul en Salamanca, Almería y Alicante y el serotipo 3 en Teruel.
Desde el pasado 1 de abril, cuando comenzó la temporada, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) han confirmado la presencia de la enfermedad en las provincias y Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Murcia, Madrid, Burgos, Ávila, Segovia, León y Soria.
Sin estatus sanitario
También en Salamanca, Zamora, Palencia, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Lleida, Valencia, Alicante y Mallorca con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.
Agricultura ha recordado que España se encuentra sin estatus sanitario al no contar en la actualidad con programa de control y erradicación, a excepción de Baleares que cuenta con programa de control y erradicación, y Canarias que tienen estatus de libre de la enfermedad.
Asimismo, el MAPA ha precisado que es "necesario" que todas las regiones comuniquen las sospechas de nuevos serotipos detectados a nivel provincial en la presente temporada y aquellos casos de especial gravedad o que tengan características no esperadas.
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
- Ya hay presupuesto para la primera calzada de la A-11 en la variante de Alcañices
- La Oreja de Van Gogh ofrecerá muy cerca de Zamora uno de sus primeros conciertos tras el regreso de Amaia Montero
- Todo listo para la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith en Valladolid
- Una fallecida tras producirse una explosión y un incendio en una vivienda de Villar del Río (Soria)
- Dos fallecidos al incendiarse un coche tras chocar junto a una presa en Ponferrada (León)
- Detenida en León por atacar a su exmarido con ácido la mujer que fue condenada por tratar de envenenarlo con raticida
- La Guardia Civil busca con drones a un vecino desaparecido en de San Cebrián (Palencia)