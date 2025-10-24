Castilla y León se une para llorar la pérdida de José María Ayala, delegado de ABC en la comunidad

Toda la prensa de Castilla y León se quedó sobrecogida este pasado miércoles. Sin hacer ruido y de manera prácticamente repentina, fallecía José María Ayala, delegado de ABC en la comunidad. Un doloroso revés tanto para el medio en el que trabajaba como para el resto de compañeros de profesión, que no dudaron en mostrar sus condolencias y mensajes de ánimo a la familia y a todos sus compañeros de redacción. Ayala, de apenas 50 años y que había asumido el puesto de delegado de ABC en Castilla y León hace apenas cinco años, fue diagnosticado hace dos meses con una grave enfermedad que no ha podido superar.

Las muestras de dolor no se hicieron esperar y llegaron también de parte de los principales nombres de la política autonómica, sin importar colores ni siglas. A través de sus redes sociales, Alfonso Fernández Mañueco recordaba a Ayala como alguien "que deja una huella imborrable en quienes tuvimos la suerte de conocerlo". El propio presidente de la Junta de Castilla y León fue uno de los muchos rostros conocidos que pasaron por la capilla ardiente del periodista para brindarle un último adiós, al igual que hicieran otros muchos representantes públicos y numerosos compañeros de profesión de los diferentes medios de comunicación de Castilla y León.

Una vida vinculada al periodismo

José María Ayala (nacido en 1975) comenzó su carrera periodista en los últimos años del pasado siglo, después de licenciarse primero en Ciencias de la Información (1998) y, más adelante, en Publicidad (2000). Fue tras su primera licenciatura cuando entró a formar parte de ABC, medio en el que ha completado el resto de su vida laboral. Subiendo peldaño a peldaño durante los últimos 27 años, Ayala pasó por diferentes cargos y secciones hasta que fue nombrado subdelegado del periódico en Castilla y León por José Luis Martín, con quien formó un binomio directivo desde 2009 hasta 2020. Con el cambio de década, Ayala llegaría al puesto de delegado de ABC en la comunidad, labor que desempeñó hasta esta misma semana.