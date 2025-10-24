Los 701 municipios en "máximo riesgo" de incendio en Castilla y León carecen del plan obligatorio desde 2013

La Junta de Castilla y León tiene identificados 701 municipios de la Comunidad, entre ellos todas las capitales de provincia excepto Salamanca, que presentan un "máximo riesgo" de verse afectados por un incendio forestal como consecuencia de la cercanía de sus casas con zonas arboladas y ninguno de ellos tiene aprobado el plan de actuación de emergencia por incendios que es obligatorio desde 2013, hace 12 años.

Así lo ha confirmado a Efe la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que ha añadido que únicamente 150 de estos municipios, el 21,4 por ciento de ellos, ha iniciado los trámites para aprobar ese plan de actuación local de emergencia ante incendios forestales, cuya obligatoriedad tiene origen en la Directriz Básica de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, de ámbito estatal, que fue aprobada en 2023.

Anillos de protección

Esa norma establece, tal y como recogió posteriormente la Junta de Castilla y León en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan Infocal), aprobado en marzo de 2025, que los municipios catalogados como de "máximo riesgo" tendrán la obligación de dotarse de ese plan de protección, que ahora será necesario para acometer la idea del Ejecutivo autonómico para dotar a los municipios de los denominados "anillos de protección" -cortafuegos- contra incendios.

Por provincias, el mayor número de municipios afectados por esta situación se encuentran en Salamanca (171), aunque en este caso no figura la capital provincial, mientras que en el resto de territorios sí aparecen en el listado, con León con la segunda con más municipios (116), seguida de Burgos (96), Ávila (88), Zamora (68), Soria (52), Segovia (50), Palencia (37) y Valladolid