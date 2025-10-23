Una riña familiar acaba con dos investigados por lesiones, amenazas y daños a un vehículo policial
El incidente comenzó cuando uno de los hermanos agredió al otro
Ical
Agentes de la Guardia Civil Palencia investigaron a dos hermanos, de 35 y 42 años de edad, ambos de nacionalidad española, como presuntos responsables de delitos de lesiones graves, amenazas y daños a un vehículo policial tras una violenta disputa familiar en Barruelo de Santullán. El incidente comenzó cuando uno de los hermanos agredió al otro, propinándole un golpe que le causó lesiones en los dientes.
En respuesta, el agredido amenazó y atacó a su hermano, llegando a romperle la camiseta. Una patrulla de la Guardia Civil acudió al lugar para mediar en el conflicto, pero durante la intervención, uno de los implicados lanzó un objeto que impactó contra el vehículo policial, dañando uno de sus focos, según indicaron fuentes del cuerpo policial a Ical.
Ante la gravedad de los hechos, los agentes procedieron a investigar a ambos individuos por los delitos mencionados. La Guardia Civil continúa con las diligencias para esclarecer los detalles del suceso y determinar las responsabilidades correspondientes.
