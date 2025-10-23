Quiñones comparecerá en las Cortes para hacer balance de incendios tras la comparecencia de Presupuestos

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha avanzado que su comparecencia para presentar el balance del operativo de incendios forestales en Castilla y León se celebrará después de las comparecencias para defender el proyecto de Ley de Presupuestos para 2025, al considerar que ambas materias están "íntimamente relacionadas".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha comparecido junto al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, Suárez-Quiñones ha recordado que en 2022 el operativo funcionaba con "muy buenos resultados", pero aquel año las condiciones excepcionales "determinaron la necesidad de hacer ajustes", una mejoras que, como ha defendido, dieron "buenos resultados" en 2023 y 2024 y también durante buena parte de 2025 "hasta las tres fatídicas semanas de agosto", que introdujeron "una nueva realidad mucho más agravada" respecto a la vivida en ejercicios anteriores.

Fase provisional

Así, en cuanto a los datos definitivos de la campaña, Suárez-Quiñones ha precisado que aún no se han hecho públicos al encontrarse en fase provisional. "Hay algunos incendios que se han dado por extinguidos, por ejemplo ayer, y saben que jurídicamente un incendio se considera extinguido pasado un tiempo prudencial, cuando se asegura que no puede haber reactivación", ha explicado.

El consejero ha adelantado que "en los próximos días, o muy pocas semanas", estará disponible la estadística definitiva "con los datos concretos de los distintos tipos de afección", aunque ha insistido en que se trata de "un año especial, con circunstancias muy singulares, que hacen necesario un análisis más reposado y completo".