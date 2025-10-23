Muere una octogenaria tras ser atropellada por un turismo en León
Los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento de la mujer en el lugar del siniestro
Ical
Un octogenaria falleció esta tarde al ser atropellada por un turismo en la carretera LE-4514, a la altura del kilómetro cuatro, en la localidad leonesa de Cuadros, según fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 recogidas por Ical.
La Sala del 1-1-2 recibió el aviso en torno a las 20.12 horas, siendo el alertante el propio conductor del vehículo, quien informó que la mujer atropellada se encontraba inconsciente en la vía.
Se movilizó hasta el punto a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió dos ambulancias soporte vital básico (SVB) y al personal médico del Punto de Atención Continuado de Trobajo del Camino (PAC).
El personal sanitario confirmó en el lugar el fallecimiento de la mujer, cuyos datos se desconocen por el momento.
- Ya hay presupuesto para la primera calzada de la A-11 en la variante de Alcañices
- La Oreja de Van Gogh ofrecerá muy cerca de Zamora uno de sus primeros conciertos tras el regreso de Amaia Montero
- Todo listo para la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith en Valladolid
- A prisión un policía nacional de la escuela de Ávila por la muerte de su madre de 93 años
- Una fallecida tras producirse una explosión y un incendio en una vivienda de Villar del Río (Soria)
- Dos fallecidos al incendiarse un coche tras chocar junto a una presa en Ponferrada (León)
- La Guardia Civil busca con drones a un vecino desaparecido en de San Cebrián (Palencia)
- La boda de la hija de Antonio Banderas en Sardón de Duero (Valladolid) blinda el hotel Abadía de Retuerta