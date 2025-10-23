Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una octogenaria tras ser atropellada por un turismo en León

Los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento de la mujer en el lugar del siniestro

El atropello mortal sucedió en León.

El atropello mortal sucedió en León.

Ical

León

Un octogenaria falleció esta tarde al ser atropellada por un turismo en la carretera LE-4514, a la altura del kilómetro cuatro, en la localidad leonesa de Cuadros, según fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 recogidas por Ical.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso en torno a las 20.12 horas, siendo el alertante el propio conductor del vehículo, quien informó que la mujer atropellada se encontraba inconsciente en la vía.

Se movilizó hasta el punto a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió dos ambulancias soporte vital básico (SVB) y al personal médico del Punto de Atención Continuado de Trobajo del Camino (PAC).

El personal sanitario confirmó en el lugar el fallecimiento de la mujer, cuyos datos se desconocen por el momento.

