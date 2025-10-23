Muere un motorista en un accidente de tráfico Burgos
El vehículo de la víctima colisionó contra una furgoneta
Ical
Un motorista de 44 años falleció esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 3 de la BU-V-5004, a la altura de la localidad burgalesa de Celada de la Torre, dentro del término municipal de Valle de las Navas. El suceso, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 Castilla y León, tuvo sobre las 9,40 horas, cuando varias llamadas alertaron del siniestro e indicaron que la motocicleta había comenzado a arder.
El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil, a los Bomberos de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió al motorista herido, un varón de 44 años, que finalmente falleció.
