Muere un motorista en un accidente de tráfico Burgos

El vehículo de la víctima colisionó contra una furgoneta

Ambulancia de emergencias sanitarias.

Ambulancia de emergencias sanitarias. / JcyL / Loz

Ical

Burgos

Un motorista de 44 años falleció esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 3 de la BU-V-5004, a la altura de la localidad burgalesa de Celada de la Torre, dentro del término municipal de Valle de las Navas. El suceso, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 Castilla y León, tuvo sobre las 9,40 horas, cuando varias llamadas alertaron del siniestro e indicaron que la motocicleta había comenzado a arder.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil, a los Bomberos de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió al motorista herido, un varón de 44 años, que finalmente falleció.

