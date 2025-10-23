La memoria "online" de la tauromaquia

La biblioteca del marqués de Piedras Albas y de Benavites fue el punto de partida del proyecto.

Los fondos bibliográficos y las colecciones museísticas que aquel fue reuniendo y que se conservan en la Biblioteca Pública Provincial y el Museo de Ávila constituyeron el núcleo inicial con el que, en diciembre de 2012, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta creó la Biblioteca Digital Taurina de Castilla y León, que se enmarca en el proyecto general de la Biblioteca Digital de Castilla y León.

Además, está incorporada a los principales proyectos de bibliotecas digitales de ámbito nacional, como "Hispana", el portal de acceso a la cultura digital que reúne las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos españoles y "Europeana", la Biblioteca Digital Europea.

Entrada a una corrida de toros en la plaza de Segovia en 1935. | BDTCYL

A aquella colección de libros y revistas sobre toros que poseía Bernardino de Melgar y Álvarez de Abreu, además de otra colección de carteles tanto en papel como en seda y otros materiales como programas de mano, folletos, grabados y fotografías de las que fue haciendo acopio el marqués, gran aficionado a la tauromaquia y amigo de alguno de los más famosos toreros de finales del XIX y principios del XX, se han ido añadiendo hasta hoy otras obras existentes en las bibliotecas de la comunidad autónoma, hasta llegar a las más de mil (1.135) obras con las que cuenta en la actualidad la BDT, de las cuales casi 40 son publicaciones seriadas.

Sin tener en cuenta los objetos y grupos de objetos multimedia, que se cuentan por miles.

Portada de «De pitón a pitón / Sobaquillo». / BDTCYL

Las obras del conjunto abarcan desde los años 1652 hasta el momento actual; si bien, el grueso de los ejemplares corresponde al siglo XIX y a los primeros años del siglo XX.

En el momento de su creación, hace ya más de una década, la BDT incluía más de 900 obras, 4.300 objetos digitales y más de 150.000 imágenes. Una colección que ha ido y sigue ampliándose de manera progresiva ya que, como reconocen, los ciudadanos también contribuyen con sus aportaciones.Y

es que la institución está abierta a las sugerencias y propuestas de incorporación de nuevas obras por parte de sus usuarios "y, sobre todo, de los autores interesados en la difusión de sus obras en Internet".

Página inicial de «La tauromaquia» de Pepe Hillo. / BDTCYL

Por ejemplo, en 2024 se incorporaron 172 nuevos registros, correspondientes a carteles y programas de mano relacionados con la plaza de toros de Salamanca.

"Estamos abiertos a nuevas incorporaciones siempre que las obras estén en dominio público, es decir, que se puedan poner libres de uso o que ostentemos los derechos para poder difundirlas", aseveran.

Los fondos de la Biblioteca Digital Taurina no sólo incluyen libros, revistas o carteles de tema taurino. Además de con biografías de toreros o monografías escritas por los principales críticos taurinos, estos ejemplares se complementan con otros documentos como entradas para corridas de toros o programas de mano de los festejos.

As de oros de una baraja taurina, representado por Rafael Molina "Lagartijo". / BDTCYL

Y otros más singulares en su haber, como el libreto de la zarzuela "¡En las astas del toro!", de Joaquín Gaztambide; colecciones de postales o litografías, un álbum con ilustraciones de toreros o hasta una baraja de cartas taurina.

La finalidad de la BDT es "poner a disposición de cualquier persona interesada en el mundo de los toros una colección lo más amplia posible de las obras que se han escrito o creado sobre la materia a lo largo de los siglos". O lo que es lo mismo: difundir el ingente patrimonio bibliográfico y documental relacionado con los toros y la tauromaquia.

Sólo durante el pasado año 2024, la BDT tuvo 6.400 usuarios activos que consultaron más de 208.000 páginas, concretamente, 208.685, según los datos oficiales facilitados.

Aunque, como explica una de sus responsables, "con diferencia", el fondo más consultado son las revistas taurinas.

Portada de un ejemplar de la revista «El Ruedo». / BDTCYL

Entre ellas, se encuentra la colección completa de la revista "El Ruedo", que nació como suplemento taurino del diario "Marca" y de la que cuenta con sus casi 2.000 números publicados durante más de 50 años.

Los fondos de la BDT también albergan más de 600 números de la revista "La Lidia", 89 números de la revista ilustrada "Pan y toros", así como más de 400 del suplemento "El toreo" y otros tantos del semanario taurino "Sol y sombra", entre otras muchas publicaciones periódicas.

Todos los fondos de la BDT, a la que se puede acceder a través del sitio de Internet https://bibliotecadigital.jcyl.es/bdtau/es/micrositios/inicio.cmd, están digitalizados y disponibles para su consulta y descarga de manera gratuita.

Cartel de una corrida de toros celebrada en Salamanca en 1902. / BDTCYL

"Desde que se ha puesto en marcha, se está utilizando con regularidad", asegura una de las responsables de la Biblioteca Digital de Castilla y León.

El propio portal "online" cuenta con una sección de "Obras recomendadas". En ellas, se incluyen "Reglas para torear", una obra fechada en 1652 que Palau y Simón atribuyen a Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, duque de Medina de Rioseco; también, "La tauromaquia o el arte de torear", de José Delgado "Pepe Hillo".

Las recomendaciones también recogen los Estatutos y Órdenes de la Real Maestranza de Granada; el poema "Os toiros", d’Antonio Joaquim de Carvalho, impreso en 1796 en Lisboa; o una copia de una carta en la que un amigo refiere a otro "con exactitud" el hecho ("con sus antecedentes y conseqüentes") relativo a la muerte del "memorable" lidiador José Delgado "Pepe Hillo".

Portada de la biografía de Rodolfo Gaona, perteneciente a la colección "Los ases del toreo". / BDTCYL

El apartado de recomendaciones se completa con la "oración apológica que en defensa del estado floreciente de España, en el reynado de Carlos IV, dixo en la Plaza de toros de Madrid Gaspar Melchor de Jovellanos" que recogió en su momento "Pan y toros", y con el manuscrito inédito de "Las fiestas de toros", escrito por Josef de la Tixera en 1894.

La página web de la BDT cuenta también con un apartado de Hemeroteca, en el que pueden consultarse obras y ejemplares por orden alfabético.

Asimismo, la sección dedicada a Consulta, presenta un formulario para la búsqueda por diversos campos, como el título, el autor, la materia, la edición o la lengua de la publicación, entre otros datos.

Este mismo apartado también ofrece la búsqueda por orden alfabético de títulos y de autores en los fondos de este conjunto documental, que también está de celebración el 24 de octubre, cuando se conmemora el Día de las Bibliotecas.