Detenido en Valladolid tras dañar dos vehículos a puñetazos

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a un joven de 20 años que provocó daños en varios vehículos a los que dio puñetazos, huyó a la carrera y se resistió a su arresto.

Los hechos se han producido en torno a las 0.20 horas de esta madrugada en el entorno de Hospital Militar, hasta donde se desplazaron agentes tras un aviso en el que se informaba de que un individuo golpeaba cosas con un palo, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Sin documentación

A su llegada, los policías localizaron a un varón que portaba una rama de un árbol de aproximadamente un metro de largo y, aunque no portaba documentación, se logró su identificación. Los agentes no observaron daños en el entorno, por lo que comunicaron al individuo que se podía marchar.

Sin embargo, delante de los agentes, el joven empezó a golpear vehículos y logró fracturar uno, que quedó colgando de un coche, y se marchó a la carrera siguiendo con los golpes, que también provocaron desperfectos en la cerradura de otro turismo.

Los agentes emprendieron la persecución del individuo, que hizo caso omiso a las órdenes de alto que le dieron los policías, que consiguieron alcanzarle tras una carrera al otro lado del Paseo Zorrilla y proceder a su detención, a la que se resistió activamente.