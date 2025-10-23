Detenida en León por atacar a su exmarido con ácido la mujer que fue condenada por tratar de envenenarlo con raticida

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Lapidem", ha detenido en León a una mujer por un delito de lesiones graves, tras atacar a su exmarido con ácido corrosivo. Además, se le atribuye otro delito de amenazas de muerte con cartas anónimas y un delito de quebrantamiento de medidas judiciales. Se trata de la mujer que el pasado mayo fue condenada a 12 años de prisión por un delito de asesinato en tentativa, con la agravante de parentesco después de que en 2020 tratase de envenenar a su expareja con raticida que introdujo en una chocolatina que le entregó al hijo de ambos para que se la hiciera comer a la víctima, que sufrió graves lesiones.

Jiménez de Jamuz

Durante la tarde del pasado 15 de agosto de este año, un hombre que paseaba por una calle de la localidad de Jiménez de Jamuz (León) fue atacado por sorpresa por una persona que le arrojó un líquido altamente corrosivo que le ocasionó graves lesiones en la cara, cuello y resto del cuerpo. El atacante no pudo ser identificado, al vestir un traje de protección individual, con capucha, gafas protectoras y guantes y rápidamente se dio a la fuga sin que ningún testigo pudiera aportar datos que permitieran conocer su identidad. Unos días después, el entorno del hombre y algún organismo oficial recibieron una serie de cartas anónimas con amenazas de muerte.

Amenazas reincidentes

Dada la gravedad de los hechos, y ante las amenazas reincidentes de muerte y de peligro inminente para la vida de la víctima, la Policía Judicial de la Guardia Civil en León inició una investigación de los hechos ocurridos. Los agentes establecieron una relación entre el ataque con una sustancia corrosiva y la autoría de esas cartas. Tras una minuciosa investigación debido a la ausencia de testigos y a la dificultad para obtener datos del atacante debido a ir totalmente cubierto por el traje, los investigadores consiguieron obtener una serie de indicios que indicaba que el autor del vertido corrosivo sobre este hombre era una mujer. Asimismo, consiguieron ubicar en la zona donde se habían producido los hechos momentos previos a la agresión un vehículo cuya marca, modelo y características externas era plenamente coincidente con el de la expareja de la víctima.

Resultado de la investigación

Como resultado de toda la información recabada y antecedentes existentes, los investigadores han detenido a esta mujer y han registrado varios inmuebles donde han sido intervenidos varios efectos de interés por su relación directa con los hechos. Los agentes han incautado material informático que será objeto de estudio y análisis y una carabina de aire comprimido de un calibre importante que habría adquirido recientemente con posible finalidad de ser utilizada para un nuevo ataque.

La detenida, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, ha sido puesta a disposición de la Plaza Judicial número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de La Bañeza, quien ha decretado su ingreso en prisión.