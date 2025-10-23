Los confiteros de Valladolid lanzan el pastel Seminci

La Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid lanzó el pastel Seminci, que en este 2025 incorpora la chocolatina con el nuevo logotipo oficial del festival, una iniciativa que nació en 2009 y que busca endulzar el 70 aniversario del festival de cine vallisoletano, según un comunicado recogido por Ical.

En cada una de las ediciones desde entonces el pastel ha adoptado sabores y diseños inspirados en distintas temáticas del festival. Ha rendido homenaje a los ciclos dedicados a Brasil y México con ingredientes como mango y cacao, ha incorporado avellanas para representar al cine español y ha sorprendido con versiones más divertidas, como la de refresco de cola y palomitas.

El presidente de la Asociación, Rafael Mesonero, explicó que “la receta de este pastel es fruto del trabajo conjunto de varios artesanos”. Se compone de un bizcocho genovés con un culís de frambuesa y una mousse de pistacho, coronado con una chocolatina que luce el logotipo oficial del festival. Como novedad, este año se celebrarán concursos en las redes sociales de la Asociación —Facebook e Instagram (@ConfiterosValladolid)—, en los que cada confitería asociada sorteará un pack Seminci que incluye una bolsa de tela reutilizable, un pin, un lanyard, una libreta y una entrada doble de cine para el festival.

Pastel artesanal

La Asociación será además la encargada, como cada año, de ofrecer el postre oficial en las cenas de inauguración y clausura del festival. Cabe destacar que, al tratarse de un pastel artesanal, cada confitería imprime su toque personal, por lo que el sabor o la presentación pueden variar ligeramente entre establecimientos.