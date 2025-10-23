La AEMET advierte en Castilla y León: se esperan lluvias generalizadas y bajadas de temperatura para este fin de semana

Después de vivir una primera parte de octubre plagada de días calurosos, que iba camino de superar todos los récords, y en los que las gotas de lluvia ni siquiera hicieron acto de presencia, el tiempo cambia completamente para encarar la recta final del décimo mes del año. Una tendencia que ya se ha empezado a notar desde este pasado fin de semana y que se acentuará en los próximos días. Hasta tal punto llega este cambio climatológico que la AEMET ha advertido a los habitantes de Castilla y León en sus previsiones, que se llenan de nubes y tormentas a partir de la tarde de este viernes, 24 de octubre.

Según los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología, la probabilidad de lluvia se incrementa ya este jueves, cuando ese porcentaje llegue hasta el 25% durante el último cuarto de la jornada. Sin embargo, no debería ser una situación alarmante para los zamoranos, de igual manera que tampoco lo será durante gran parte del viernes. Sin embargo, una vez pasadas las 18:00 horas del último día intersemanal, la posibilidad de que caigan chubascos en la capital se sitúa en el 45%, dando paso a un fin de semana en el que los paraguas serán el complemento principal de los castellanos y leoneses a su salida de casa.

El día más complicado, tanto en la Comunidad como en la provincia, será el sábado. No tanto por las temperaturas, que oscilarán entre los 13 y los 16 grados en la capital zamorana, sino porque la lluvia será constante todo el día. Cierto es que a dos días vista aún podría haber cambios en las previsiones, pero una probabilidad del 100% por la mañana y del 95% por la tarde es difícil de revertir con menos de 48 horas de margen. Lo que sí puede variar es la cantidad de lluvia acumulada, aunque por ahora se estima que rondará la veintena de litros por metro cuadrado. Especialmente lluviosa sería, además, la sesión matutina.

Otoño en pleno apogeo

Para tranquilidad de los zamoranos, este frente se alejará de la provincia durante la tarde del domingo, último día en el que se sientan sus coletazos. Para la AEMET, por ejemplo, la probabilidad de lluvia baja del 70% por la mañana hasta apenas el 5% por la tarde. De cara a la semana que viene, las previsiones son difusas en cualquiera de las páginas de referencia en el ámbito meteorológico, por lo que es irreal aventurarse a comentar lo que se espera en los cielos para la última semana de octubre. De cualquier forma, parece que el otoño ha venido para quedarse... Al menos hasta el 'veranillo de San Martín'.