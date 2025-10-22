Rebajan de cinco a dos años una condena de abuso sexual por la embriaguez del acusado

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha rebajado de cinco a dos años la condena impuesta por la Audiencia de Valladolid a un hombre, juzgado por un delito de abuso sexual cometido contra una mujer, al apreciar la circunstancia atenuante muy cualificada de embriaguez del procesado.

"El acusado, al ocurrir los hechos enjuiciados, tenía sensiblemente mermadas sus normales capacidades intelectivas y volitivas a consecuencia de la elevada ingesta previa de bebidas alcohólicas", según explica la sentencia del TSJCyL.

La Audiencia explicó que el procesado, nacido en 1983, acudía como usuario a un gimnasio a primera hora de la mañana, donde coincidía con la víctima, nacida en 1995.

Fiesta en un bar

El gimnasio convocó para el día 11 de diciembre de 2021 una fiesta en un céntrico bar y durante la celebración ella ingirió una cantidad no concretada de bebidas alcohólicas sin que tuviera hábito de consumirlas.

Cuando ambos abandonaron el local, la víctima se encontraba bajo los efectos de una intoxicación etílica aguda, lo que alteró de forma sustancial sus facultades intelectivas y volitivas.

Los dos se dirigieron al aparcamiento donde el acusado había estacionado su automóvil, con el que el procesado condujo hasta un pueblo, donde se detuvo en unas rotondas, tras lo que ambos salieron del turismo y la mujer cayó al suelo.

"Aprovechando el estado de embriaguez en el que se encontraba" la mujer, el acusado cometió la violación y posteriormente montaron de nuevo en el coche hasta llegar a una calle de Valladolid, donde los dos se bajaron del vehículo.

Ella se sentó en la acera con la espalda apoyada en la pared y la cabeza hacia abajo, momento en el que el procesado se montó en su vehículo y la dejó allí.

Duda más que razonable

El TSJCyL expone que le surge una duda más que razonable acerca de que el acusado, al cometer los hechos, tuviese una plena imputabilidad desde el punto de vista penal.

"En este punto, creemos que puede descartarse que sus capacidades cognitivas y volitivas estuvieran totalmente anuladas, es decir, no entendemos que haya base para apreciar ni una eximente completa ni una incompleta en dicho acusado", afirma la sentencia.

Sin embargo, considera que sí la hay para entender que el acusado podía estar sufriendo, en el momento de cometer los hechos, "una sensible perturbación de su psiquismo próxima a la incapacidad para comprender la ilicitud de lo que hacía o para comportare conforme a dicha comprensión".