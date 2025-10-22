La Junta suspende durante dos semanas todas las ferias y mercados de ganado como prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa

La Junta de Castilla y León adoptó la decisión de suspender a partir del próximo sábado, y por un plazo de dos semanas, todas las ferias, mercados y concentraciones de ganado de la comunidad con el objetivo de reforzar la prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), que afecta al ganado vacuno.

Esta decisión, de carácter temporal, proporcionada y consensuada con los representantes del sector, entre los que se encuentran las Organizaciones Profesionales Agrarias, URCACyL y otras empresas y entidades integradas en el ámbito ganadero de la Comunidad, se ha tomado en base al principio de máxima prevención, para proteger la sanidad animal y la estabilidad del sector ganadero, siendo revisada de forma continuada en función de la evolución epidemiológica.

Actuaciones recientes

Esta resolución, que saldrá publicada con todos los detalles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) del próximo viernes 24 de octubre, se alinea con actuaciones recientes en otras autonomías, como Cantabria o Asturias, que han suspendido concentraciones ganaderas con carácter preventivo, reforzando controles de movimientos y desinsectación.

Refuerzo de la bioseguridad

Además de proceder a la suspensión, desde la Junta de Castilla y León se recuerda a los titulares de explotaciones, operadores y transportistas la necesidad de reforzar la aplicación de unas pautas básicas de bioseguridad.

Entre ellas se encuentran la limpieza, desinfección y desinsectación de vehículos de transporte ganadero antes y después de cada movimiento; el control de vectores en explotaciones (mosquiteras, manejo de estiércoles y zonas encharcadas, estabulación en horas pico de insectos); las paradas y contactos innecesarios en los movimientos de ganado; y la vigilancia del registro de entradas y salidas, así como de la clínica de los animales, notificando de inmediato cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO).

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, trasladó ayer al Ministerio, en la reunión del Consejo Consultivo, la necesidad de que el Gobierno “lidere y coordine” la respuesta de prevención para evitar la propagación de la enfermedad.

La Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) es una enfermedad vírica de difusión principalmente vectorial por insectos, por lo que exige extremar la bioseguridad y reducir concentraciones que favorecen la transmisión indirecta. Asimismo, hay que señalar que la DNC no afecta a los seres humanos ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.