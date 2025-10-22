Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un hombre de unos 80 años tras una colisión entre un turismo y un camión en Valladolid

El hombre fue rescatado del vehículo inconsciente

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. / JcyL / Loz

Ical

Valladolid

Un hombre de unos 80 años resultó herido esta mañana tras registrarse una colisión entre un turismo y un camión que transportaba animales vivos en el kilómetro 93 de la CL-602, en una rotonda de acceso a Íscar (Valladolid), según informaron fuentes del 1-1-2 y recogió Ical.

El accidente tuvo lugar a las 8.14 horas. El alertante trasladó que el herido se encontraba inconsciente y atrapado en el turismo.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Valladolid y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

El EuroMillones deja más de 150.000 euros en Valladolid

Herido un hombre de unos 80 años tras una colisión entre un turismo y un camión en Valladolid

Aviso amarillo por viento este miércoles en seis provincias de Castilla y León, entre ellas Zamora

Energía verde: clave para la transformación económica en Castilla y León

GALERÍA: Concentración del Sindicato de Agentes Medioambientales frente a las Cortes de Castilla y León

Seis años de prisión a un joven por agresión sexual una niña de 15 años fugada de un centro de menores

Mañueco anuncia que volverán a presentar "cuantas veces sea necesario" los nuevos presupuestos: "Van a tener que mojarse"

El acusado de matar a su madre en la Nochebuena de 2022 en León asegura “no saber si le hizo daño o no” por “un brote psicótico”

