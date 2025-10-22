Herido un hombre de unos 80 años tras una colisión entre un turismo y un camión en Valladolid
El hombre fue rescatado del vehículo inconsciente
Ical
Valladolid
Un hombre de unos 80 años resultó herido esta mañana tras registrarse una colisión entre un turismo y un camión que transportaba animales vivos en el kilómetro 93 de la CL-602, en una rotonda de acceso a Íscar (Valladolid), según informaron fuentes del 1-1-2 y recogió Ical.
El accidente tuvo lugar a las 8.14 horas. El alertante trasladó que el herido se encontraba inconsciente y atrapado en el turismo.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Valladolid y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.
