¿Hay más casos de COVID y gripe esta semana en Castilla y León?

Las infecciones respiratorias se sitúan en 647 casos por 100.000 habitantes en la última semana en Castilla y León, tras los 656 de la anterior, probablemente como consecuencia de la menor actividad de la gripe y el COVID "que han presentado una pequeña onda en las pasadas cuatro semanas"

Así lo recoge el informe semanal de la Consejería de Sanidad sobre la actividad de las enfermedades respiratorias en Castilla y León de la semana entre el 13 y 19 de octubre, que incide que con esa ligera bajada "las urgencias y hospitalizaciones por infecciones respiratorias también han descendido".

En la semana anterior, la gripe estaba en 49 casos por 100.000, en torno al umbral epidémico que está en los cincuenta casos, y que ha bajado entre el 13 y 19 de octubre a los 40 casos por 100.000.

Coronavirus

En cuanto a al COVID, ha bajado de 34 a 30 casos de incidencia acumulada semanal por 100.000 habitantes en la última semana en la comunidad.

Ha disminuido la circulación de SARS -CoV -2 y continúa la de rinovirus/enterovirus y gripe A, tanto del subtipo H 1 como del H 3, según el informe.

Los virus de la gripe del tipo B se detectan de manera esporádica y se aprecia un incremento en la circulación de los adenovirus y los virus de la parainfluenza.