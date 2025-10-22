Frenazo a la comisión de investigación sobre los incendios de Castilla y León
Ardieron 150.000 hectáreas y murieron cuatro personas
Efe
Las Cortes de Castilla y León han rechazado este miércoles, con los votos de PP y Vox, crear una comisión de investigación sobre la gestión de los incendios forestales del pasado agosto en esta Comunidad, donde ardieron más de 150.000 hectáreas, murieron cuatro personas y miles de vecinos fueron desalojados de sus casas.
La creación de esta comisión de investigación partió de los grupos parlamentarios de UPL-Soria Ya y del Grupo Mixto, cuyos portavoces han reprochado ante el pleno de las Cortes a PP y especialmente a Vox no respaldar una iniciativa que busca depurar responsabilidades políticas, más allá de lo que ocurra en los tribunales de Justicia, al igual que hace Vox en el caso de Andalucía, con los cribados del cáncer de mama, donde sí ha apoyado una comisión de investigación.
