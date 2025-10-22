El EuroMillones deja más de 150.000 euros en Valladolid
El bote para el próximo sorteo es de 52 millones de euros
Europa Press
Valladolid
El sorteo de EuroMillones ha dejado un premio de 155.906 en Valladolid, se trata de un boleto de tercera categoría y la cantidad asciende al no haberse registrado boletos acertantes de primera y de segunda categoría.
En concreto, según han informado Loterías y Apuestas del Estado, se han contabilizado dos boletos de tercera categoría, uno en Ibiza en el despacho receptor 60.840 y en el número 84.280 de Valladolid.
Así, con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 52 millones de euros.
