El EuroMillones deja más de 150.000 euros en Valladolid

El bote para el próximo sorteo es de 52 millones de euros

Sorteo Euromillones.

Sorteo Euromillones.

Europa Press

Valladolid

El sorteo de EuroMillones ha dejado un premio de 155.906 en Valladolid, se trata de un boleto de tercera categoría y la cantidad asciende al no haberse registrado boletos acertantes de primera y de segunda categoría.

En concreto, según han informado Loterías y Apuestas del Estado, se han contabilizado dos boletos de tercera categoría, uno en Ibiza en el despacho receptor 60.840 y en el número 84.280 de Valladolid.

Así, con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 52 millones de euros.

El EuroMillones deja más de 150.000 euros en Valladolid

Herido un hombre de unos 80 años tras una colisión entre un turismo y un camión en Valladolid

Aviso amarillo por viento este miércoles en seis provincias de Castilla y León, entre ellas Zamora

Energía verde: clave para la transformación económica en Castilla y León

GALERÍA: Concentración del Sindicato de Agentes Medioambientales frente a las Cortes de Castilla y León

Seis años de prisión a un joven por agresión sexual una niña de 15 años fugada de un centro de menores

Mañueco anuncia que volverán a presentar "cuantas veces sea necesario" los nuevos presupuestos: "Van a tener que mojarse"

El acusado de matar a su madre en la Nochebuena de 2022 en León asegura “no saber si le hizo daño o no” por “un brote psicótico”

