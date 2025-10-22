El EuroMillones deja más de 150.000 euros en Valladolid

El sorteo de EuroMillones ha dejado un premio de 155.906 en Valladolid, se trata de un boleto de tercera categoría y la cantidad asciende al no haberse registrado boletos acertantes de primera y de segunda categoría.

En concreto, según han informado Loterías y Apuestas del Estado, se han contabilizado dos boletos de tercera categoría, uno en Ibiza en el despacho receptor 60.840 y en el número 84.280 de Valladolid.

Así, con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 52 millones de euros.