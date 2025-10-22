Condenan a indemnizar a tres ganaderos de Castilla y León afectados por el cártel lácteo

Un juzgado de Madrid ha emitido la primera sentencia a favor de tres ganaderos de Castilla y León afectados por el cártel lácteo y ha condenado a la empresa Lactalis e Industrias Lácteas de Granada a indemnizarlos con medio millón de euros, han explicado este miércoles a Efeagro fuentes cercanas al caso.

El juzgado de lo mercantil número 14 de Madrid, en una sentencia del pasado 16 de octubre, ha reconocido por primera vez responsabilidad por daños derivados de este cártel de la leche basándose en la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) de julio de 2019.

La CNMC consideró entonces que ocho empresas lácteas y dos asociaciones formaron un cártel e intercambiaban información comercial sensible.

Daños y perjuicios

Entre esas empresas estaban Lactalis e Industrias Lácteas de Granada, que en esta ocasión han sido condenadas por el juzgado madrileño a abonar a los demandantes en concepto de indemnización de daños y perjuicios la cantidad que resulte de aplicar un 9,4 % al precio efectivamente percibido por la leche cruda en los años afectados, más el pago de intereses.

Esta nueva decisión judicial "refuerza el marco jurisprudencial que permite a los productores reclamar la reparación del daño sufrido por las prácticas anticompetitivas del sector", ha apuntado en un comunicado el despacho de abogados Eskariam.