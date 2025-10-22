Carlos Martínez sobre la inadmisión del presupuesto autonómico: "Era una chapuza anunciada"

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha asegurado que la inadmisión del proyecto de Presupuestos de la Junta de Castilla y León por parte de la Mesa de las Cortes es la "crónica de una chapuza anunciada" y ha reiterado la "escasa voluntad e incapacidad" que demuestra el Gobierno autonómico de presentar unas cuentas que se ajusten "a su propia normativa".

Así lo ha declarado este miércoles Carlos Martínez tras su participación en la Feria de Empleo de Soria, en la que ha asegurado que este último intento del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de presentar un proyecto "que no se ajusta a las normas" ha vuelto a "poner en evidencia" la manera de gobernar durante 38 años del PP en Castilla y León.

Ha insistido en la importancia de tener unas cuentas presupuestarias o "por lo menos una expectativa de tenerlas", ha matizado Martínez, asegurando la necesidad de "sacar adelante unos presupuestos desde la responsabilidad y la coherencia" porque -ha reseñado- "no podemos perder ni un solo minuto".

Techo de gasto

Martínez ha recordado que facilitarán la aprobación del techo de gasto,como así han hecho hoy en las Cortes regionales, con su abstención en la votación en el Pleno de este miércoles, porque desde el PSOE "hay una intención de sacar adelante unos presupuestos" pero siempre que el PP "haga las correcciones oportunas para que se ajusten a la legalidad", ha matizado.

Además, el líder socialista ha criticado la propuesta de presupuestos que el PP en Europa ha puesto encima de la mesa y ha asegurado que "debemos dar carpetazo a esta propuesta" porque "se carga de un plumazo toda la política de cohesión y unos fondos europeos que son indispensables para el desarrollo de territorios como el de Castilla y León".