Aviso amarillo por viento este miércoles en seis provincias de Castilla y León, entre ellas Zamora

También afectará a Sanabria

Europa Press

Valladolid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por viento del oeste y suroeste para este miércoles, 22 de octubre, en seis provincias de Castilla y León.

El aviso amarillo estará activo entre las 20.00 y las 23.59 horas en las provincias de Burgos, León, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora, donde se esperan rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora.

En concreto, los avisos afectarán a la cordillera cantábrica de Burgos, León y Palencia; al norte, la meseta y la vertiente ibérica de la provincia burgalesa; a la meseta de León, Zamora, Valladolid, Burgos y Palencia y a la zona de Sanabria.

Chubascos débiles

En general, en la jornada de este miércoles en Castilla y León se prevé cielo nuboso, con precipitaciones débiles dispersas y probabilidad de chubascos en zonas de montaña del norte, que podrán ser persistentes en el extremo noroccidental.

No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en cotas altas, mientras que las temperaturas experimentarán ligeros cambios, con viento del oeste y suroeste, flojo a moderado, con rachas fuertes o muy fuertes, principalmente en el noroeste al final del día.

