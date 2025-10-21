Mañueco anuncia que volverán a presentar "cuantas veces sea necesario" los nuevos presupuestos: "Van a tener que mojarse"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que su Ejecutivo volverá a registrar “cuantas veces sea necesario" en las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, después de que la Mesa del parlamento no lo admitiera a trámite este martes. "Van a tener muy difícil evitar el debate y asumir su responsabilidad. Se van a tener que retratar. Van a tener que mojarse ante los presupuestos más altos y mejores de la historia", dijo a los socialistas.

En el pleno de las Cortes, Fernández Mañueco avanzó que habrá un nuevo proyecto presupuestario durante su respuesta a la portavoz socialista, Patricia Gómez, quien le preguntó si va a seguir “abochornando” a Castilla y León, a lo que el presidente le respondió que era “sorprendente” que hablara de “bochorno” los que forman parte del “equipo de Cerdán y Ábalos", los dos exsecretarios de Organización del PSOE investigados por presunta corrupción, a los que además acusó de hacer “pandilla” con Vox para frenar el futuro de la Comunidad.

Lecciones de corrupción

Asimismo, la portavoz socialista rechazó que Fernández Mañueco pudiera darles “lecciones” en algo, y menos en corrupción, tras lo que se está viendo en el último juicio sobre la 'trama Gürtel' que acaba de empezar y el de la trama eólica que se sigue en la Audiencia de Valladolid. Por ello, invitó al presidente a que se lea el informe de la letrada mayor de las Cortes, Laura Seseña, que apoyaba la no admisión a trámite de los presupuestos, para que aprendiera derecho constitucional y que después convocara elecciones y se “marchase a su casa” por ser “donde mejor está”.