Energía verde: clave para la transformación económica en Castilla y León

El delegado institucional de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, y el presidente de CEOE, Santiago Aparicio, coincidieron hoy en que la descarbonización abre "grandes oportunidades" de "transformación" hacia una economía "más eficiente y productiva".

Calvo y Aparicio hicieron esta valoración junto al consejero de Economía y Hacienda de la Junta, momentos antes de participar en la sede de la patronal en Valladolid, en la jornada ‘Hacia una industria descarbonizada y competitiva: oportunidades para Castilla y León’, organizada por CEOE, Iberdrola y la Alianza Q-Cero.

El peso de la industria

Miguel Calvo explicó que a Alianza Q-Cero aglutina a empresas para el fomento de la descarbonización industrial, que "hay que entender como una gran oportunidad, especialmente para regiones como la nuestra, en las cuales el peso de la industria es muy relevante y además disponemos de recursos energéticos baratos y verdes que nos permiten hacer esa conjunción".

En este contexto, advirtió de que para lograr esa conjunción de industria con energía verde "son necesarias unas redes resilientes potentes, que es una demanda que tenemos sobre la mesa todos".

Los participantes antes de comenzar el encuentro. / R. Valtero - Ical

Aclaró el alto ejecutivo que la jornada de hoy permitirá conocer experiencias en las que quedará patente que la descarbonización lejos de ser un problema constituye una gran oportunidad para ser más eficiente". "Descarbonizar es igual a mayor eficiencia, mayor productividad y consecuentemente es igual a comprar futuro", resumió.

Energía nuclear

Preguntado por el papel de la energía nuclear y la prórroga de la vida de las centrales en España, afirmó que "todo lo que suponga mantener el parque nuclear" otorgará una "mayor estabilidad al sistema energético". Al respecto, apeló a se "valiente" y "mirar lo que está ocurriendo en el resto de países del mundo" en los que las centrales "se están prolongando entre 20 y 40 años". Una energía, la nuclear, recordó que "ya está considerada verde y cualquier paso que se dé en esa dirección es un buen paso".

Por su parte, Santiago Aparicio también puso sobre la mesa que una economía descarbonizada abre "muchas oportunidades" y advirtió de que "es el presente y el futuro" por los acuerdos climáticos en Europa. Una obligación, dijo, que constituye una "oportunidad" para la transformación de la economía para cambiar hacia "la eficiencia energética, la productividad y la innovación".

Una "transformación total de la economía", dijo, sobre la base de la cooperación público-privada, para lograr una "seguridad jurídica", porque "las inversiones que hay que hacer no son pequeñas" y hay que lograr atraer empresas. "Debemos potenciar eso", insistió, para recordar el peso industrial de Castilla y León y su capacidad en captar inversiones, por su "posición estratégica geográficamente y su liderazgo en energías renovables".