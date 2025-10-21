Castilla y León investiga el posible uso de ambulancias "pirata" en Ávila

Castilla y León, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, investiga el posible uso de ambulancias "pirata" en la provincia de Ávila, en cuanto al uso de esos vehículos sin estar contratados por la administración autonómica.

Esta investigación se lleva a cabo a partir de la denuncia realizada por el sindicato CGR, según informa este martes "Diario de Ávila" y ha confirmado a los periodistas el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández, para quien la investigación demuestra que "los controles funcionan".

"El hecho evidente es que esa denuncia, que recibí como delegado territorial de la Junta, fue tramitada de manera inmediata a la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad", ha relatado Hernández, quien ha confirmado que "se están realizando las investigaciones y controles correspondientes".

Vehículos viejos y peligrosos

Según el sindicato, se estarían utilizando "vehículos viejos, ilegales y peligrosos" a diario, como ambulancias que "no están contratadas por el Sacyl", de ahí que desde la CGT hayan llevado esa situación a la Delegación Territorial, ya que son vehículos que "no aparecen en el contrato" de la Junta con la concesionaria.

"Creo que es fácil entender que no podemos tener ningún funcionario con carácter permanente en todos los sitios, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tampoco pueden estar vigilantes", ha analizado el delegado territorial de la Junta.

Hernández ha agradecido a la CGT "el traslado de esa denuncia" y ha garantizado que "se está tramitando y verificando la situación", antes de "actuar en consecuencia, siempre en directa coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la presunta comisión de un delito o en su caso como policía administrativa".

"Pero si la crítica es que la Junta no se ha hecho eco de esa denuncia, lo niego categóricamente", ha recalcado José Francisco Hernández, quien ha sostenido que se tramitó en el momento en el que le fue comunicada.