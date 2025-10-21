Carriedo considera “insuficiente” la propuesta de inversiones en la red eléctrica del Gobierno y anuncia “alegaciones”

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, consideró hoy “insuficientes” las inversiones para Castilla y León previstas por el Gobierno en su borrador de la Propuesta de Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para el Horizonte 2030, y anunció que presentarán alegaciones.

Carriedo recalcó que tras el apagón, el Gobierno “abre la posibilidad” de algunas inversiones, en la infraestructura energética, pero “no son suficientes” y desde el Ejecutivo regional presentarán sus demandas, que pasan por “reforzar algunos nudos específicos” en todas las provincias. El reto, facilitar la implantación de 15.000 millones de euros en proyectos industriales, pendientes de conexión y suministro de red, como recalcó.

“Esta conexión es fundamental”, sentenció momentos antes de participar con el presidente de CEOE en la Comunidad, Santiago Aparicio, y el delegado institucional de Iberdrola en la autonomía castellana y leonesa, Miguel Calvo Calleja, en la jornada 'Hacia una industria descarbonizada y competitiva: oportunidades para Castilla y León', impulsada con Alianza Q-Cero.

El consejero-portavoz explicó que esa conexión es “completamente compatible con el autoconsumo” y concretó que la Comunidad a destinado a esta materia 109 millones de fondos europeos en los últimos años, 50 de ellos para autoconsumo en las industrias. Esta inversión ha permitido, destacó, multiplicar por 15 el autoconsumo energético desde la pandemia. "Es un salto muy importante", enfatizó, pero advirtió de que se debe seguir invirtiendo en las redes para desbloquear la inversión industrial. "Castilla León tiene importantes posibilidades y oportunidades unido todo al autoconsumo energético y la descarbonización de la industria", razonó, como recoge Ical.

Carlos Fernández Carriedo relató que Castilla y León es una comunidad con un mayor peso del sector industrial, y ha liderado algún ejercicio el índice de producción del sector en el contexto nacional, y también es una autonomía líder en energía renovable. Así, apostó por “aprovechar esa energía” para el propio desarrollo, para las empresas de Castilla y León, y aunque expuso que el autoconsumo reduce costes, permite energías más económicas, posiciona a la empresa por su uso en el mercado y garantía cierta soberanía energética, "no es suficiente porque tiene que ir acompañada de conexión a la red y por tanto siguen siendo imprescindibles las inversiones desde el apagón".