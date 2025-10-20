¿Vas a pedir una beca en Castilla y León? Esta información te interesa

La Consejería de Educación ha publicado este lunes una nueva convocatoria de ayudas al estudio dirigida a alumnos de enseñanzas de grado y de máster universitario en las universidades de la Comunidad durante el curso 2025-2026 con en total 4,8 millones.

El Boletín Oficial de la Comunidad, el Bocyl, recoge la convocatoria, a la que se puede optar desde mañana y hasta el 17 de noviembre y que se dirige a los estudiantes estén empadronados en Castilla y León y que hayan recibido la beca estatal, según ha detallado la Consejería en un comunicado.

Las ayudas se dirigen a las modalidades de aprovechamiento académico y de renta.

Renta familiar

Para la primera hay 2.650.000 euros, y el importe a percibir por cada beneficiario en esta modalidad no podrá ser, en ningún caso, inferior a 1 euro ni superior a 20 por cada crédito superado.

Además, los beneficiarios, entre otros requisitos, deben tener en 2024 una renta familiar neta inferior a 14.818 euros para un miembro computable; 25.293 euros, para dos; 34.332 euros, para tres; 40.773 euros, para cuatro; 45.572 euros, para cinco; 49.196 euros, para seis; 52.780 euros, para siete; y 56.348 euros, para ocho. A partir del octavo miembro se añadirán 3.561 euros por cada nuevo miembro computable.

En cuanto a la modalidad de renta, dispone de 2.150.000 euros, y la ayuda será de 100 euros, con 600 como máximo.

Umbrales de renta

En este curso se mantienen los umbrales de renta para esta modalidad, de modo que los beneficiarios, en el año 2024 deberán contar una renta familiar neta inferior a 13.898 euros para un miembro computable; 23.724 euros, para dos; 32.201 euros, para tres; 38.242 euros, para cuatro; 42.743 euros, para cinco; 46.142 euros, para seis; 49.503 euros, para siete; y 52.850 euros, para ocho. A partir del octavo miembro se añadirán 3.340 euros por cada nuevo miembro computable.

La Consejería ha recordado que si no se agota el crédito en la concesión de alguna de estas modalidades, el remanente podrá ser aplicado para financiar la otra.

En caso de existir disponibilidad presupuestaria suficiente para atender las cuantías mínimas fijadas para cada modalidad, se procederá al prorrateo entre los beneficiarios del importe global máximo destinado, con el límite de la cuantía máxima.

Más de seis mil alumnos de grado y máster

Durante el pasado periodo lectivo 2024-2025, la Consejería de Educación concedió ayudas de estudios universitarios, complementarias a las becas estatales, a 6.341 alumnos de grado y máster por importe de 4.799.756 euros.

En concreto, 1.181 estudiantes de grado (segundo curso y posteriores) y de máster se beneficiaron exclusivamente de la modalidad de aprovechamiento, a los que se sumaron 3.528 que, además, obtuvieron la de renta. Finalmente, se concedieron 1.632 ayudas exclusivas en la de renta.