Siniestralidad laboral en Castilla y León : un tercio de los muertos en el trabajo, en accidentes de tráfico

Más de un tercio de la siniestralidad laboral mortal en la Comunidad en los últimos diez años tiene su origen en accidentes de tráfico, un patrón que se ha repetido en estos dos últimos años, 2024 y lo que va de 2025, donde esta incidencia ha sido del 36,7 y 37,5 por ciento, respectivamente.

"Este contexto nos determina a trabajar en la prevención de estos accidentes. Con este Sello de Movilidad Segura y Sostenible se va a reconocer el esfuerzo de nuestras empresas en el ámbito de los accidentes laborales. Queremos ir más allá de la ley. Sabemos de la tramitación de esa ley de Movilidad por parte del Estado y que previsiblemente a finales de 2027 haga obligatorio a las empresas de mayor tamaño contar con planes de movilidad segura", ha argumentado la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

Lo ha hecho minutos antes de participar en Valladolid en la jornada de presentación del 'Sello de movilidad segura y sostenible de Castilla y León'. Una iniciativa que forma parte del "marco de compromiso" de la Junta con la prevención de riesgos laborales, "tanto en los centros de trabajo como en los desplazamientos a los mismos" y con el que se pretende "reconocer el esfuerzo de las empresas de Castilla y León con la movilidad segura y también sostenible".

49 accidentes mortales

García ha incidido en que en los últimos diez años "más de un tercio de los accidentes mortales laborales tienen su origen en accidentes de tráfico". "Lo comprobamos estos últimos años también. En 2024, un 36,7 por ciento de los accidentes laborales mortales de nuestra comunidad autónoma fueron por accidentes de tráfico. Así, de los 49 accidentes mortales, 18 fueron por accidentes de tráfico. Este 2025 continúa en esa línea y en esa proporción, con ese también 37,5 por ciento de accidentes laborales mortales con origen en la seguridad vial", ha avanzado.

La Junta apuesta por "acompañar" a las empresas, "avanzar" en el ámbito de la movilidad, además de tener en cuenta a las "pequeñas" por si pudieran "tener mayores dificultades a la hora de implantar medidas de movilidad segura". "Por lo tanto este sello se enmarca en ese trabajo de colaboración con las pequeñas empresas fundamentalmente de Castilla y León", ha abundado.

En esta línea, ha avanzado la firma de un protocolo con la Dirección General de Tráfico (DGT), al tiempo que pone a disposición de las empresas medidas que trabajen "en esa movilidad segura buscando esa reducción de la siniestralidad".

Prevención

"Esta iniciativa se enmarca también dentro de ese acuerdo con los agentes del Diálogo Social que firmamos para la prevención de riesgos laborales 2025 que invierte 48 millones que busca esa cultura de la prevención de los riesgos y reducir en último término y siempre como objetivo prioritario la siniestralidad", ha añadido.

En la jornada también ha estado presente la jefa provincial de la DGT, Inmacualada Matías, que ha aplaudido la iniciativa que se enmarca en el objetivo de la institución de reducir en 2030 la mortalidad "a la mitad". "Y dentro de ello los accidentes laborales de tráfico tienen muchísima importancia. Para ello vamos a trabajar, como ha dicho la consejera, con todas las empresas para intentar fomentar esa movilidad segura para todos los trabajadores", ha resumido.