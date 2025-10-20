Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tras el robo del Louvre: ¿Son seguros los museos de Castilla y León?

El consejero Santonja cree que son "suficientes"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, participa en la presentación de AR-PA Turismo Cultural-Intur 2025.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, participa en la presentación de AR-PA Turismo Cultural-Intur 2025. / Rubén Cacho - Ical

Ical

Valladolid

El consejero de Cultura, Deporte y Turismo de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, aseguró hoy que la seguridad en los museos de titularidad autonómica es una cuestión que “siempre preocupa” al Ejecutivo que lidera Alfonso Fernández Mañueco, si bien consideró que las medidas vigentes en la actualidad son “suficientes”, aunque “el robo registrado ayer en el Louvre te hace pensar y hay que replantearse todo”.

“En los museos de Castilla y León no ha habido robos, pero hay que darle una vuelta a ese tema a la luz de los últimos acontecimientos que hemos conocido”, señaló en declaraciones recogidas por Ical.

