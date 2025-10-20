Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio por la trama de la eólicas

Rafael Delgado revisaba personalmente todos los expedientes de parques eólicos antes de firmar la autorización definitiva

Industrias San Cayetano llegó al negocio de los parques eólicos sin ningún estudio previo de valoración de riesgos

El exviceconsejero de Economía y exsecretario general de esta consejería, Rafael Delgado, principal acusado en la denominada ‘trama eólica’, revisaba personalmente todos los expedientes de parques antes de firmar su autorización definitiva, según declaró hoy en el juicio que se viene celebrando en la Audiencia Provincial de Valladolid una funcionaria autonómica que trabajó durante varios años como administrativa de la Consejería de Economía.

A preguntas del Fiscal Anticorrupción, esta empleada reconoció que trabajó directamente a las órdenes de Rafael Delgado y que era la encargada de presentarle, para su autorización definitiva, los expedientes de parques eólicos que, habitualmente, procedían del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). Además, explicó que ella elaboraba en un documento ‘excel’ un listado cronológico con todos los parques eólicos en los que figuraba la fecha de entrada y de autorización.

Falta de documentación

En su declaración, también reconoció que en algunas ocasiones el propio Delgado le devolvía algún expediente sin firmar argumentando que faltaba diversa documentación. No obstante, que definitivamente no se “aparcó” ningún parque, ya que los expedientes continuaban abiertos.

En la jornada de hoy también declaró como testigo el que fuera director financiero de Industrias San Cayetano, Carlos Plaza, que reconoció que esta empresa llegó al negocio eólico sin ningún tipo de experiencia y sin haber encargado una valoración de riesgos.

A su vez, durante el interrogatorio de Ministerio Público, reconoció que Industrias San Cayetano, que en los años 2003 y 2004 presentaba una situación financiera estable y no “corría riesgos”, recibió un préstamo de Iberdrola que luego fue devuelto por San Cayetano Wind, la empresa vehicular creada para introducirse en el negocio eólico.

A su vez, esta mañana también prestó declaración una antigua secretaria de Rafael Delgado, que indicó que nunca recibió ninguna instrucción del propio exviceconsejero respecto a los parques eólicos. Su testimonio a penas fue reseñable, dado que a penas recordaba lo acontecido en los años en los que trabajó para Delgado. El juicio continuará mañana, a partir de las 9.30 horas, con la declaración de nuevos testigos.

