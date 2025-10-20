Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quiñones justifica pasar a un operativo público en que afrontan incendios "nunca vividos"

"Tenemos que aumentar las capacidades y en ese aumento de capacidades se ha considerado necesario tomar estas decisiones", ha dicho el consejero

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y OrdenaciÃ³n del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, esta mañana.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y OrdenaciÃ³n del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, esta mañana. / Ruben Cacho - Ical

Efe

Valladolid

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha justificado este lunes el cambio de un operativo contra incendios público-privado a uno íntegramente público en tres años en las demandas de los sectores implicados y en que han vivido circunstancias "nunca vividas" el pasado verano.

"Está claro que, si se producen circunstancias tan excepcionales como las de las tres semanas de agosto, tenemos que aumentar las capacidades y en ese aumento de capacidades se ha considerado necesario tomar estas decisiones", ha respondido a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa de las ayudas al alquiler y a la accesibilidad, que ha tenido lugar en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en Valladolid.

Quiñones ha subrayado la mejora del operativo tras los incendios en la Sierra de la Culebra en el año 2022 y ha afirmado que el servicio de extinción obtuvo unos "resultados extraordinarios" en los años 2023, 2024 y en 2025, "salvo las tres semanas de agosto", en las que ardieron más de 150.000 hectáreas.

Responsabilidad del Gobierno de España

También ha incidido en la responsabilidad del Gobierno de España, porque a su juicio se traslada "la idea errónea de que el operativo es de la Junta" cuando hay medios dependientes del Ejecutivo nacional como las brigadas de refuerzo o la Unidad Militar de Emergencias (UME), que "resultó tener un número insuficiente en la acumulación de incendios que hubo en agosto en Extremadura, en Galicia, en Castilla y León y en Asturias".

Respecto a las acusaciones del PSOE y del sindicato CSIF, que han reprochado a la Junta desmantelar el operativo tras terminar la época de riesgo alto de incendios, ha afirmado que "las críticas de la oposición, del Partido Socialista, existen y existirán hagamos lo que hagamos" y ha apostillado que estas arreciarán porque "tienen que tratar de ocultar la acción y la reacción que tiene la Junta".

Críticas

"No voy a valorar cómo hace la oposición, pero lo que está claro es que hagamos lo que hagamos, las críticas están servidas", ha afirmado, antes de recordar los compromisos anunciados por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP) desde el año 2022 y especialmente de sus comparecencias a finales del mes de agosto y en la presentación del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad.

Quiñones también ha adelantado "reformas normativas potentes que se van a anunciar muy próximamente para favorecer la flexibilización administrativa e instrumentos para tener de forma preventiva más limpieza periurbana de las poblaciones" o los fondos para la compra de maquinaria

