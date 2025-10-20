Mañueco presume de presupuestos ante Empresa Familiar y alerta de la "política del ruido"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presumido este lunes de que la pasada semana presentó el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026, con el que en su opinión esta tierra "mira al futuro con responsabilidad y garantiza lo esencial", mientras que actualmente "predomina la política del ruido".

"En Castilla y León estamos en la gestión, la eficacia y la utilidad para la gente", ha resumido Mañueco en su discurso ante el Congreso Nacional de la Empresa Familia, convocado en Burgos, donde no ha hecho referencias a las dificultades que se encontrará para que estos presupuestos finalmente sean aprobados en las Cortes, donde carece de mayoría suficiente, pero ha ido desglosando algunas de las partidas programadas por su Ejecutivo para el año próximo.

Compromiso con la tierra

Ante un auditorio de marcado perfil empresarial, Mañueco ha defendido que esta propuesta de cuentas refuerza la apuesta de su Ejecutivo para apoyar a las empresas y son "buena prueba del compromiso con esta tierra": "Burgos y Castilla y León funcionan", ha expresado.

El presidente ha ofrecido a los empresarios "estabilidad" y cercanía para "honrar y multiplicar" el esfuerzo realizado por las compañías para crear oportunidades económicas y empleo.