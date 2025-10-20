Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigado un menor de 15 años y su madre por agredir en la cabeza a una mujer de 76 años en un parque de Valladolid

La víctima, con lesiones en la cabeza por herida sangrante en la zona cercana al oído, se vio obligada a refugiarse en un bar ante los golpes y amenazas que recibía

Archivo - Imagen de una patrulla de la Policía Nacional.

Archivo - Imagen de una patrulla de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Ical

Valladolid

Agentes de la Policía Nacional investigan a un menor de 15 años y su madre por agredir a una mujer de 76 años en la plaza de la Solidaridad, en el barrio vallisoletano de La Victoria. La víctima se vio obligada a refugiarse en un bar ante los golpes y amenazas que recibía, donde fue defendida por la propietaria y los presentes, quienes fueron también amenazados, según fuentes policiales consultadas por Ical.

Alertados por diversas llamadas, los agentes de la Policía Local como Nacional se presentaron en el lugar. A su llegada, la mujer agredida y los testigos coincidieron en que ella había sido golpeada por un varón que circulaba en patinete, menor de edad, y que se había dirigido hacia ella “de forma muy violenta” y le ha causado lesiones en la cabeza por herida sangrante en la zona cercana al oído.

Noticias relacionadas y más

Ingresada

Los testigos también señalaron que el padre del menor medió para separar al hijo de la víctima, pues quería seguir agrediéndola. La mujer fue trasladada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Además, los agresores, de etnia gitana, amenazaron a la propietaria del bar y a todos los que se encontraban en el lugar en ese momento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Interrumpida la circulación del tren en Valladolid: un tren arrolla a una persona en un punto de paso no autorizado
  2. La Oreja de Van Gogh ofrecerá muy cerca de Zamora uno de sus primeros conciertos tras el regreso de Amaia Montero
  3. Todo listo para la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith en Valladolid
  4. A prisión un policía nacional de la escuela de Ávila por la muerte de su madre de 93 años
  5. Los presupuestos de Castilla y León: cifra récord de 15.715 millones de euros
  6. El operativo de lucha contraincendios de Castilla y León será completamente público en tres años
  7. Castilla y León anuncia 300 euros para paliar subida de las cuotas de los autónomos
  8. Dos fallecidos al incendiarse un coche tras chocar junto a una presa en Ponferrada (León)

Familiares de los mineros de la Vasco muertos en 2013 reclaman la sentencia del juicio concluido en León hace dos años y medio

Familiares de los mineros de la Vasco muertos en 2013 reclaman la sentencia del juicio concluido en León hace dos años y medio

Dos intoxicados por monóxido de carbono en una vivienda de Ponferrada

Dos intoxicados por monóxido de carbono en una vivienda de Ponferrada

La Guardia Civil busca con drones a un vecino desaparecido en de San Cebrián (Palencia)

La Guardia Civil busca con drones a un vecino desaparecido en de San Cebrián (Palencia)

Investigado un menor de 15 años y su madre por agredir en la cabeza a una mujer de 76 años en un parque de Valladolid

Investigado un menor de 15 años y su madre por agredir en la cabeza a una mujer de 76 años en un parque de Valladolid

Una fallecida tras producirse una explosión y un incendio en una vivienda de Villar del Río (Soria)

Una fallecida tras producirse una explosión y un incendio en una vivienda de Villar del Río (Soria)

Ayudas de más de 50 millones para el alquiler en Castilla y León: llegarán a 25.000 personas

Ayudas de más de 50 millones para el alquiler en Castilla y León: llegarán a 25.000 personas

Herido un niño de cuatro años en una colisión entre dos turismos en Valladolid

Herido un niño de cuatro años en una colisión entre dos turismos en Valladolid

La Primitiva deja más de un millón de euros en Ávila

La Primitiva deja más de un millón de euros en Ávila
Tracking Pixel Contents