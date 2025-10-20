Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos intoxicados por monóxido de carbono en una vivienda de Ponferrada

Una caldera de carbón o un calentador de gas, posible causa del origen

Archivo - Camión de bomberos. (Imagen de archivo).

Archivo - Camión de bomberos. (Imagen de archivo). / EMERGENCIAS 112 - Archivo

Efe

León

Un hombre de 65 años y una mujer de 66 han resultado intoxicados esta madrugada, al parecer por el monóxido de carbono que ha podido originarse en la caldera o el calentador de en una vivienda situada en la calle Batalla de Lepanto, en Ponferrada (León), según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se recibió en la sala del 1-1-2, a las 2:40 horas de esta madrugada, con una llamada que ha alertado de que ambos residentes se encontraban indispuestos y precisaban asistencia sanitaria. La sala de operaciones dio aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.

Origen

A su llegada, el personal sanitario informó de que les había saltado el detector de gases, por lo que podría tratarse de una intoxicación por monóxido de carbono, posiblemente originada por una caldera de carbón o un calentador de gas.

El 1-1-2 comunicó la situación a la Policía Local de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Ponferrada y a las empresas suministradoras de gas.

Los servicios de Sacyl atendieron a los dos afectados en el lugar y posteriormente los trasladaron al Hospital del Bierzo

