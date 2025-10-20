Hallado en aguas del canal en Rioseco (Valladolid) el cadáver de un hombre de 47 años desaparecido este domingo
El forense aún tiene que determinar las causas del fallecimiento
Europa Press
Efectivos de la Guardia Civil han localizado en el Canal de Castilla a su paso por Medina de Rioseco (Valladolid) el cadáver de un hombre de 47 años, vecino de Palencia, que se encontraba desaparecido desde este domingo, 19 de octubre.
El desaparecido habría abandonado en solitario un evento social al que asistía como invitado en la localidad de Medina de Rioseco con la intención de dirigirse al hotel donde se encontraba alojado. Sin embargo, tras las comprobaciones oportunas, se verificó que no llegó a pernoctar en dicho establecimiento, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.
Drones
Durante la mañana de este lunes, 20 de octubre, se ha localizado en la zona de la dársena el cuerpo sin vida de una persona cuya descripción física coincide con la del varón desaparecido. El hallazgo ha sido posible gracias a la intervención de un dron del equipo Pegaso de la Guardia Civil, especializado en vigilancia aérea y apoyo en operaciones de búsqueda.
Tras el descubrimiento, se ha procedido a dar aviso inmediato a la autoridad judicial y al médico forense, quienes han iniciado las diligencias correspondientes. El cuerpo no presenta signos aparentes de violencia, aunque se está a la espera del informe forense que determinará las causas del fallecimiento.
