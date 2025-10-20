Felipe VI resalta que Antolin representa “uno de los numerosos ejemplos de excelente convergencia entre origen y destino”
El rey visita las instalaciones del grupo con motivo de su 75 aniversario
Ical
El rey Felipe VI resaltó hoy que el Grupo Antolin representa “uno de los numerosos ejemplos” que tiene el país “de excelente convergencia entre origen y destino”. El monarca recordó que “tuvo el honor de entregarle a José Antolín Toledano el tercer premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial en 2016”.
“Entonces, su hija Helena se refirió a su empeño de crear valor a largo plazo a base de trabajo duro, honestidad, ambición por ser los mejores y una apuesta decidida por la innovación”, manifestó el rey de España, al tiempo que apostilló: “Excelente receta, sin duda, para cualquier proyecto empresarial”.
Felipe VI visitó hoy la sede central del Grupo Antolin en Burgos con motivo del 75 aniversario de la empresa dedicada al diseño y fabricación de componentes para el interior del automóvil. El monarca fue recibido por el presidente, Ernesto Antolin; la vicepresidenta, Emma Antolin; y la consejera delegada, Cristina Blanco. Por parte de las autoridades, asistieron el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.
- Interrumpida la circulación del tren en Valladolid: un tren arrolla a una persona en un punto de paso no autorizado
- La Oreja de Van Gogh ofrecerá muy cerca de Zamora uno de sus primeros conciertos tras el regreso de Amaia Montero
- Todo listo para la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith en Valladolid
- A prisión un policía nacional de la escuela de Ávila por la muerte de su madre de 93 años
- Una fallecida tras producirse una explosión y un incendio en una vivienda de Villar del Río (Soria)
- Los presupuestos de Castilla y León: cifra récord de 15.715 millones de euros
- Dos fallecidos al incendiarse un coche tras chocar junto a una presa en Ponferrada (León)
- El operativo de lucha contraincendios de Castilla y León será completamente público en tres años