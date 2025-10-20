Acusados de dos delitos de estafa dos jóvenes de Salamanca por pedir dinero para una asociación inexistente de niños sordos
Engañaban a transeúntes y establecimientos a los que solicitaban donativos para una entidad ficticia de niños discapacitados y sordomudos
Ical
Agentes de la Policía Nacional identificaron a dos jóvenes a los que imputan delitos leves de estafa tras solicitar recursos económicos a viandantes para una asociación inexistente de niños discapacitados y sordomudos.
Los hechos ocurrieron en la vía pública, donde los individuos solicitaban la firma de los transeúntes y, una vez conseguida su atención, les pedían dinero. En ocasiones, también entraban en establecimientos para captar firmas y donaciones.
Delitos previos
Se constató que ambos habían cometido hechos similares en días previos, tras recibir alertas ciudadanas. Tras su plena identificación y reconocimiento de que la asociación no existía, la Policía intervino las carpetas portafirmas, los documentos utilizados para engañar a las personas y el dinero recaudado.
Las diligencias fueron tramitadas y se dio cuenta de lo actuado a la autoridad judicial correspondiente.
- Interrumpida la circulación del tren en Valladolid: un tren arrolla a una persona en un punto de paso no autorizado
- La Oreja de Van Gogh ofrecerá muy cerca de Zamora uno de sus primeros conciertos tras el regreso de Amaia Montero
- Todo listo para la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith en Valladolid
- A prisión un policía nacional de la escuela de Ávila por la muerte de su madre de 93 años
- Una fallecida tras producirse una explosión y un incendio en una vivienda de Villar del Río (Soria)
- Los presupuestos de Castilla y León: cifra récord de 15.715 millones de euros
- Dos fallecidos al incendiarse un coche tras chocar junto a una presa en Ponferrada (León)
- El operativo de lucha contraincendios de Castilla y León será completamente público en tres años