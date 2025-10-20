Acusados de dos delitos de estafa dos jóvenes de Salamanca por pedir dinero para una asociación inexistente de niños sordos

Agentes de la Policía Nacional identificaron a dos jóvenes a los que imputan delitos leves de estafa tras solicitar recursos económicos a viandantes para una asociación inexistente de niños discapacitados y sordomudos.

Los hechos ocurrieron en la vía pública, donde los individuos solicitaban la firma de los transeúntes y, una vez conseguida su atención, les pedían dinero. En ocasiones, también entraban en establecimientos para captar firmas y donaciones.

Delitos previos

Se constató que ambos habían cometido hechos similares en días previos, tras recibir alertas ciudadanas. Tras su plena identificación y reconocimiento de que la asociación no existía, la Policía intervino las carpetas portafirmas, los documentos utilizados para engañar a las personas y el dinero recaudado.

Las diligencias fueron tramitadas y se dio cuenta de lo actuado a la autoridad judicial correspondiente.