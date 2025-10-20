Un 95% de los agricultores apunta como “fundamental avanzar en la investigación de nuevas variedades de semillas" frente al cambio climático
Una encuesta de UPA sentencia que los cerealistas de la Comunidad “apuestan claramente” por la siembra de semillas “nuevas, modernas y más productivas, fruto de la investigación"
Ical
Una encuesta de UPA concluye que los agricultores “apuestan claramente” por la siembra de semillas “nuevas, modernas y más productivas, fruto de la investigación y del esfuerzo de los obtentores vegetales a nivel de mejora genética y de I+D". El estudio realizó este estudio en tres provincias (Ávila, Burgos y Palencia), dentro de la iniciativa 'Agricultores Contra el Cambio Climático´.
La prospección de UPA afirma que el 78 por ciento de los agricultores cerealistas de la Comunidad considera que es real que “estamos sufriendo un cambio climático y es muy constatable en el sector agrario”. El 76 por ciento afirma que el cambio de las condiciones climatológicas “es una amenaza real para la rentabilidad de las explotaciones”, por lo que mayoritariamente, exactamente un 95 por ciento de los agricultores apunta como “fundamental avanzar en la investigación de nuevas variedades de semillas que se adapten mejor a la sequía y al resto de adversidades climatológicas”.
Variedades protegidas
En uno de los aspectos más relevantes del sondeo realizado por UPA, concretamente en el de `variedades sembradas en la explotación´, se concluye que en la siembra de cereal de esta última campaña en un 96 por ciento de los casos se han utilizado variedades protegidas. El cuatro por ciento restante corresponde a variedades más antiguas, fuera de catálogo de las que cuentan con protección.
En cuanto al acondicionamiento de grano, la mayoría de agricultores apuntan que su opción es la del uso de semilla certificada en sus explotaciones. De aquellos agricultores que deciden guardarse grano de su cosecha para su reutilización posterior en la siembra de su propia explotación, la “mayoría” de ellos acuden a una entidad profesional prestadora de tales servicios (acondicionador autorizado de granos para la siembra).
