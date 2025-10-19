Herido un niño de cuatro años en una colisión entre dos turismos en Valladolid

Un menor de cuatro años resultó herido hoy al recibir un golpe en la cabeza tras colisionar por alcance dos turismos en El Soto, en el municipio de Aldeamayor de San Martín (Valladolid). El siniestro se registró en el kilómetro uno de la VA-200 poco antes de las 10.30 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

La sala del 1-1-2 pasó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que envió recursos para atender a un menor de cuatro años, que estaba consciente, pero presentaba un golpe en la cabeza.