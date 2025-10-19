Dos fallecidos al incendiarse un coche tras chocar junto a una presa en Ponferrada (León)
Los motivos del accidente aún se investigan
Efe
Dos personas han fallecido a primera hora de la madrugada de este domingo al chocar el vehículo en que viajaban cerca de las compuertas de la presa de Bárcena, en las inmediaciones de Ponferrada (León), e incendiarse posteriormente.
El accidente, por motivos que aún se investigan, se ha producido poco antes de la una de esta madrugada, en el paraje conocido como Disque del Collado, han informado fuentes del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de los Bomberos de Ponferrada, de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl, que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de los dos ocupantes del vehículo.
Por el momento no ha trascendido la identidad y edad de los fallecidos, según las mismas fuentes.
