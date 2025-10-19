Una fallecida tras producirse una explosión y un incendio en una vivienda de Villar del Río (Soria)
El cuerpo de la víctima fue rescatado de entre los escombros
Ical
Soria
Una mujer falleció hoy al producirse una explosión y un incendio posterior en vivienda situada en la plaza de Villar del Río (Soria). Varias llamadas alertaron de lo sucedido en este inmueble de dos plantas sobre las 17.29 horas al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
Asimismo, el 1-1-2 comunicó lo sucedido a los Bomberos de Ágreda-Tierras Altas y Moncayo, así como a la Guardia Civil de Soria y a Emergencias sanitarias-Sacyl. Una vez sofocada las llamas, los bomberos localizaron y rescataron el cuerpo de una mujer en los escombros.
Posteriormente, el personal médico de Emergencias sanitarias-Sacyl confirmó el fallecimiento de la mujer de la que se desconocen más datos.
