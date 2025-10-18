Rescatado del río Ebro en Miranda (Burgos) un hombre agarrado a una piedra
El hombre se encontraba paralizado y sobrepasado por la situación
Efe
Valladolid
Una dotación de bomberos ha rescatado este sábado por la tarde a un hombre que se encontraba dentro de las aguas del río Ebro, a su paso por Miranda (Burgos), en una zona de corrientes.
El hombre, de unos 50 años, al parecer se encontraba paralizado y sobrepasado por la situación, han informado fuentes del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.
El rescate se ha producido poco antes de las 19.00 horas sin que hasta el momento se conozcan las causas del suceso.
