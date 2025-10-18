El PSOE denuncia que el 30% del operativo de extinción de incendios en Castilla y León “ya está en su casa”

La vicesecretaria general del Partido Socialista en Castilla y León, Nuria Rubio, denunció hoy, recogiendo una “noticia” de un sindicato de la provincia de León, que el 30 por ciento del operativo de extinción de incendios ya está en su casa. "Ya están despedidos”, apostilló.

En ese sentido, Rubio criticó esta decisión “después de haber sufrido la mayor tragedia medioambiental de nuestra tierra en este verano, con un consejero - en referencia a Juan Carlos Suárez-Quiñones- desaparecido que se fue, al que decimos el Ventorro de Gijón, a comer mientras ardía toda nuestra tierra”.

Nuria Rubio afirmó que “aún no ha sido capaz de visitar ninguna de las zonas que fueron arrasadas por los incendios y de mirar cara a cara a los vecinos y vecinas, escucharles y poner todos los recursos para ayudarles”. “Tampoco lo ha hecho el presidente del Gobierno de la Junta de Castilla y León”, añadió.

Bomberos profesionales

La vicesecretaria general del Partido Socialista participó hoy en Peñaranda de Bracamonte, provincia de Salamanca, en la entrega de los VII Premios Benedicta Rodríguez otorgados por las Juventudes Socialistas de Castilla y León, acompañando al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, quien recogió uno de los galardones.

Precisamente, el secretario general de las Juventudes Socialistas de Castilla y León, Diego Vallejo, recordó que este verano hubo una manifestación para reclamar un parque de bomberos profesional en Peñaranda de Bracamonte, municipio gobernado por la socialista Carmen Ávila.

“Pero a mayores queremos que los parques de bomberos sean extensibles a todas las provincias, es decir, que en todas las provincias de Castilla y León existan bomberos profesionales que permitan apagar los incendios tanto en los núcleos rurales como en el resto de sitios", zanjó.